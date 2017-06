Incendio Londra, May: "Pannelli infiammabili anche su altre torri"

I test condotti sui pannelli usati per i rivestimenti di torri simili alla Grenfell Tower di Londra hanno rivelato "un certo livello di infiammabilità". Lo ha detto la premier britannica, Theresa May, parlando alla Camera dei Comuni dell'incendio costato la vita a decine di persone. La presenza del materiale "incriminato" (alluminio misto a plastica) è stata segnalata alle autorità locali e ai pompieri.

I vigili del fuoco "stanno facendo tutto il possibile per rendere sicuri gli edifici e avvertire i residenti", ha sottolineato la May.



Corbyn: "Quelle morti potevano essere evitate" - Rassicurazioni che non non hanno però convinto il leader laburista Jeremy Corbyn, il quale ha attaccato il governo e chiesto vasti controlli sui 4mila edifici britannici considerati a rischio. "Sono morte 79 persone, è una tragedia e un oltraggio perché ognuna di quelle morti poteva essere evitata", ha sottolineato il capo dell'opposizione.



Cadono le prime steste nel municipio di Kensington - L'ondata di critiche e le denunce successive al rogo hanno portato alle dimissioni Nicholas Holgate, il più alto funzionario del municipio di Kensington e Chelsea che aveva la responsabilità di condurre i controlli antincendio sulla torre distrutta dalle fiamme. L'ordine di farsi da parte è arrivato direttamente dal governo britannico.



La posizione di Holgate era diventata di fatto indifendibile dopo la rivelazione del Guardian secondo cui, nonostante i periti del municipio abbiano compiuto 16 controlli sui lavori di rivestimento della torre, non sono mai stati segnalati rischi.