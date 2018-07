Incendi Atene, Macedonia offre 100mila euro alla Grecia

La Macedonia ha offerto 6 milioni di dinari, pari a circa 100mila euro, per aiutare la Grecia a combattere gli incendi che hanno ucciso oltre 75 persone persone vicino ad Atene. Il primo ministro macedone Zoran Zaev lo ha annunciato via Twitter, precisando che il denaro sarà a disposizione delle istituzioni elleniche. Il governo di Skopje istituirà anche un apposito organismo per monitorare la situazione e coordinare l'assistenza umanitaria.