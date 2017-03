In Venezuela esautorato il Parlamento, ora pieni poteri al presidente Maduro

Il Tribunale Supremo di Giustizia ( Tsj ) del Venezuela ha assunto tutte le funzioni dell'Assemblea nazionale, il Parlamento in mano all'opposizione, che, di fatto, è stato esautorato. Ora l'esecutivo di Nicolas Maduro può governare senza controllo. I giudici spiegano che la sentenza è stata emessa dal momento che l'Assemblea si trova in situazione di "ribellione ed oltraggio" alle loro decisioni. Il Paese vive una grave crisi economica e sociale.

Formalmente, la sentenza del Tribunale Supremo di Giustizia è stata adottata in risposta a una richiesta presentata dal governo riguardo la costituzione di aziende miste pubblico/privato, per la quale sarebbe necessaria l'autorizzazione del Parlamento, secondo i termini della Costituzione.



L'Alta corte ha deciso che, data "l'urgenza della questione" e quello che definisce l'"omissione incostituzionale parlamentare", il presidente è solo tenuto ad "informare" il Tribunale Supremo delle sue decisioni, mentre l'Assemblea "non potrà modificare le condizioni proposte né pretendere di stabilirne altre".



Governare per decreti - In questo modo il governo può bypassare completamente l'Assemblea nazionale, dove l'opposizione controlla 112 seggi, su un totale di 167, dalle elezioni politiche del 2015, e governare per decreto, essendo tenuto solo ad informare delle sue iniziative al Tribunale Supremo.