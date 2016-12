Immigrazione, Cameron: "Pronti a fornire aiuti, ma non accoglieremo migranti"

17:34 - "La Gran Bretagna offre uno dei pezzi forti della Royal Navy, la nave portaelicotteri Bulwark, tre elicotteri e due pattugliatori". Lo ha detto il premier britannico David Cameron arrivando al vertice Ue sull'immigrazione. La condizione posta, però, è "che le persone salvate saranno portate nel Paese sicuro più vicino, probabilmente in Italia, e che non chiederanno asilo nel Regno Unito".

Onu: "L'Ue metta al primo posto la vita umana" - "I leader europei mettano al primo posto la vita umana, i diritti e la dignità allorché sono chiamati oggi a trovare un accordo sulla risposta comune alla crisi umanitaria nel Mediterraneo", esorta l'Onu in un comunicato, auspicando "una robusta operazione di soccorso guidata dagli Stati, proattiva e adeguatamente finanziata", la "creazione di adeguati canali di migrazione sicura e regolare" e l'impegno ad "accogliere un numero sensibilmente più alto di rifugiati".



Renzi: "Bruxelles ritrovi dignità" - Anche Renzi ribadisce la necessità che l'Ue ritrovi dignità: "Se l'Europa è solo relegata a iniziative economiche - sottolinea il premier - perde l'anima". "Il primo risultato è affermare che la politica in Europa può mostrare la sua dignità. Sono ottimista sul fatto che possiamo portare a casa il segno che finalmente qualcosa in Europa è cambiato: dai primi contatti che ho avuto penso di poter dire che ci sono tutte le condizioni per farlo".



Germania pronta inviare 3 navi verso Italia - La marina tedesca potrebbe partecipare in brevissimo tempo con tre navi alle operazioni di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo di fronte alle coste italiane. E' quanto scrive l'agenzia Dpa citando fonti militari tedesche. Naufragio: Germania pronta inviare 3 navi verso Italia (2) A sostegno ci sarebbero il "Berlino" e le fregate "Karlsruhe" e "Hessen", attualmente impegnate a vigilare le acque di fronte al Corno d'Africa in operazioni anti-pirateria. Le navi potrebbero raggiungere la meta in cinque giorni.