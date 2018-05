24 maggio 2018 18:04 Il tesoro ritrovato del galeone San Josè vale 17 miliardi, ma a chi appartiene? Il luogo era segreto, lo conosceva solo il presidente della Colombia. Ora è stato ritrovato da un robot sottomarino: il Paese sudamericano e la Spagna se lo contendono

Un galeone spagnolo affondato 310 anni fa, al largo della Colombia. Qualcuno sapeva dove fosse di preciso, ma lo ha tenuto segreto per tre anni, finchè non è stato ritrovato da un robot sottomarino. Un tesoro che potrebbe valere anche 17 miliardi di dollari e che non si sa a chi appartenga. Gli ingredienti per un romanzo d'avventura ci sono, ma in questo caso si tratta di un bottino vero e di una disputa in corso fra Spagna, Colombia e UNESCO per decidere chi deve accaparrarselo.

Il tesoroLa nave San Josè era la più grande di una flotta di spagnola che solcava gli oceani agli inizi del XVIII secolo. L'8 giugno 1708 è affondata sotto i cannoni dell’ammiraglio inglese Charles Wagner, portandosi con sé i 600 uomini dell'equipaggio e il carico che stava trasportando. Oro, argento e smeraldo, per un valore totale che potrebbe raggiungere anche i 17 miliardi di dollari (14 miliardi di euro). Uno dei bottini più preziosi mai persi in mare, tanto che viene conosciuto anche come "il Santo Graal dei naufragi".

La perlustrazioneIl relitto del galeone era già stato avvistato e fotografato tre anni fa, ma il luogo, al largo del porto di Cartagena in Colombia, era stato tenuto segreto. Lo ha ritrovato la Woods Hole Oceanographic Insitution, un'istituzione privata di ricerca, grazie a un robot sottomarino. Il Remus 6000, dotato di sensori e telecamere in grado di arrivare a oltre 6mila metri di profondità, ha individuato la nave e fotografato tutto ciò che era a portata di obiettivo. I resti, i 62 cannoni di bronzo per difendersi e il tesoro. Jeff Kaeli, uno degli ingegneri che hanno programmato il Remus 6000, ha raccontato a Cbs News che era ancora nella sua cuccetta, quando le prime immagini sono arrivate: "In quel momento, probabilmente, ero l’unica persona al mondo che sapeva che il relitto era stato ritrovato".