Il piccolo Alfie Evans è morto. A darne l'annuncio sono stati, con un post su Facebook, i genitori del piccolo. I giudici britannici avevano vietato il trasferimento del bimbo in Italia nonostante il nostro Paese gli avesse conferito la cittadinanza. "Il mio gladiatore - ha scritto il padre sul social - ha abbassato lo scudo e ha guadagnato le ali alle 2:30. Sono disperato. Ti amo, ragazzo mio".

Ore 2.30: è morto Alfie Facebook 1 di 10 Facebook 2 di 10 Facebook 3 di 10 Ansa 4 di 10 Ansa 5 di 10 Afp 6 di 10 Afp 7 di 10 Afp 8 di 10 Ansa 9 di 10 Ansa 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Al nostro bimbo sono spuntate le ali intorno alle 2.30. I nostri cuori sono spezzati. Grazie a tutti per il sostegno", ha scritto invece la madre del bimbo, Kate James, sul suo profilo Facebook.



Sempre sui social era arrivato, prima della morte del piccolo, un ultimo disperato appello ai sostenitori dell'Alfie's Army da parte della zia, Sarah Evans: la donna aveva invitato a mandare "preghiere" e "100 profondi respiri al nostro guerriero". Un segnale che per il bambino, dopo un'altra giornata trascorsa nella vana attesa di un trasferimento in Italia, stava arrivando la crisi respiratoria causata dal distacco dalle macchine.