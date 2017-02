Il Papa manda un videomessaggio al Super Bowl: "Sia segno di pace per il mondo"

Il Papa ha registrato un videomessaggio in linhua spagnola per il Super Bowl, la finale del campionato Usa di football che si gioca oggi a Houston. "I grandi eventi sportivi come il Super Bowl", ha detto il Sento Padre, "sono altamente simbolici dimostrando che è possibile costruire una cultura di incontro e un mondo di pace. Prendere parte ad attività sportive ci fa andare oltre la nostra visione personale della vita, e in modo sano, ci fa imparare il significato del sacrificio, crescere nel rispetto e fedeltà alle regole. Possa il Super Bowl di quest'anno essere un segno di pace, amicizia e solidarietà per il mondo. Grazie!".