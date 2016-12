Il Papa in Bolivia: "Economia sia al servizio dei popoli, serve cambiamento"

"Abbiamo bisogno e vogliamo un cambiamento", in un mondo pieno di guerre e di persone senza diritti. Lo ha detto il Papa al II incontro mondiale dei movimenti popolari, tenutosi in Bolivia. "Il primo compito - ha quindi aggiunto il Pontefice - è mettere l'economia al servizio dei popoli: gli esseri umani e la natura non devono essere al servizio del dio denaro. Diciamo no a una economia di esclusione in cui il denaro domina invece di servire".