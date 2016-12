Il nuovo (e protezionistico) slogan di Donald Trump: "Compra americano, assumi americani"

Il nuovo slogan di Donald Trump è "Buy American, hire American" (compra americano, assumi americani). La frase "protezionistica" è stata lanciata dal presidente nel suo ultimo comizio a Des Moines, in Iowa, terza tappa del suo "Thank you Tour" post-elettorale. "Il lavoratore americano ha costruito questo Paese e ora è tempo per i lavoratori americani di avere un governo per la prima volta in decenni che risponde alle loro esigenze", ha dichiarato.