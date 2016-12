Il Mother Teresa Award per la prima volta a un’italiana Selene Biffi premiata dopo il Dalai Lama e Malala

Il Dalai Lama, Malala, Medici Senza Frontiere, Selene Biffi:se fossero voci della "Settimana Enigmistica" sarebbero quelle del quiz “cerca l’intruso”. Ma è inutile arrovellarsi nel rompicapo: tra questi quattro nomi di intrusi non c’è traccia. Tutti hanno vinto il Mother Teresa Memorial Award for Social Justice, un riconoscimento a livello mondiale assegnato ogni anno in India dalla Harmony Foundation e unico riconosciuto da suor Mary Prema, terza Superiora generale delle Missionarie della Carità di Calcutta.

Nei giorni scorsi il premio è stato consegnato alla meno celebre dei quattro nomi, quella Selene Biffi conosciuta come “la maestra di Kabul” dal titolo della sua biografia. La brianzola Biffi è stata insignita del Madre Teresa Award in virtù della sua Plain Ink, la onlus che lotta per dare un futuro a ragazzi e ragazze che nascono sia in India che in Afghanistan. Già, Kabul e l’Afghanistan: una città e un Paese che hanno segnato per sempre la vita di Selene Biffi sin dal 2009 quando vi mise piede per la prima volta come consulente Onu e poco dopo vide colleghi morire in uno dei più sanguinosi e organizzati attentati mai avvenuti da quelle parti.

Da allora decise di impegnarsi in prima persona nella costruzione di opportunità di pace. Di ritorno in Italia nasce Plain Ink e per questo progetto Selene ha detto no a un seggio in Parlamento a Roma nel 2013: nello stesso anno è volata nella martoriata capitale afghana per Qessa Academy - letteralmente l'Accademia delle Storie - una scuola tecnica unica nel suo genere perché intende allevare e formare giovani cantastorie. Niente menestrelli o fenomeni da talent show: si tratta di ragazze e ragazzi disoccupati che vengono tolti a strada e jihad e ai quali viene insegnato come preservare il patrimonio culturale attraverso storie e racconti che forniscono informazioni su temi quali salute pubblica, sicurezza alimentare e diritti umani nell'Islam.

A tre anni dal via della onlus Selene è appena rientrata dall’Afghanistan e volata a Mumbai per ritirare il riconoscimento.