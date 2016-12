Il Cairo, Hollande: "Con Al Sisi abbiamo parlato anche del caso Regeni"

Il New York Times aveva definito "vergognoso" il silenzio di Parigi sulla vicenda del nostro connazionale. Mercoledì alle accuse per il caso Regeni si era aggiunta la denuncia per l'inerzia francese della madre di Eric Lang.



La visita di Hollande in Egitto non è stata pianificata solo per parlare di diritti umani, ma soprattutto per stipulare intese economiche: tra i due Paesi, infatti, saranno firmati importanti contratti commerciali.



Al Sisi: "Egitto aperto a investigatori italiani" - "Il tentativo che viene fatto - ha detto il presidente Al Sisi nella conferenza stampa con il capo di Stato francese - è quello di isolare l'Egitto sul piano arabo ed europeo. Le nostre relazioni con l'Italia e la Francia sono molto buone e privilegiate", ha aggiunto ribadendo, in maniera più esplicita, l'invito rivolto mercoledì agli inquirenti italiani a tornare in Egitto per indagare sul caso di Giulio Regeni.



"Non possiamo mai dimenticare il sostegno italiano e francese all'Egitto nel momento in cui il paese attraversava momenti molto difficili", ha detto ancora con implicito riferimento all'anno in cui, era il 2012-2013, furono al potere i Fratelli musulmani poi cacciati da una rivolta popolar-militare guidata proprio da Sisi quando era capo dell'esercito.



"Siamo sempre pronti a ricevere gli inquirenti italiani affinché si assicurino di tutte le misure che attuiamo a questo proposito", ha detto inoltre il presidente.