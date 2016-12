Il Cairo, esplosione in un ristorante Polizia: "16 morti, 3 feriti"

Tensione in Egitto. Una bomba è esplosa in un ristorante a Il Cairo provocando "almeno 16 vittime e tre feriti". Secondo fonti della sicurezza "una molotov è stata lanciata da un commando nel quartiere di el Agouza". L'assalto sarebbe opera di "due ex impiegati licenziati". Lo riferisce la procura, precisando che il "proprietario del locale ha accusato due suoi ex dipendenti". Mentre altre fonti parlano della vendetta di clienti respinti.