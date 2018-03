Hawking, le frasi celebri: "Senza imperfezione non esisteremmo"

SUL PERCHE' DELL'ESISTENZA DELL'UNIVERSO: Se riusciremo a trovare la risposta a questa domanda, decreteremo il trionfo definitivo della ragione umana: giacché allora conosceremmo la mente di Dio.



SULLA SUA MALATTIA: Le mie aspettative sono state ridotte a zero quando avevo 21 anni. Da allora, tutto è un bonus. Ho vissuto cinque decadi in più di quanto predetto dai medici. Ho provato a fare buon uso del mio tempo. Poiché ogni giorno può essere l'ultimo, voglio sfruttarne ogni minuto.



SU DIO: Non è necessario invocare l'intervento di Dio per accendere l'interruttore e far partire l'Universo.



SULLA CELEBRITA': Lo svantaggio della mia celebrità è che non posso andare da nessuna parte senza essere riconosciuto. Non serve a nulla indossare occhiali da sole e una parrucca. La sedia a rotelle mi tradisce.



SULLA VANITA' DEGLI INTELLETTUALI: Le persone che si vantano del loro quoziente intellettivo sono dei perdenti.



SULLA PERFEZIONE: Senza imperfezione, voi e io non esisteremmo.



SUGLI EXTRATERRESTRI: Se gli alieni un giorno venissero a farci visita, penso che il risultato sarebbe simile a quello che è successo quando Cristoforo Colombo è sbarcato in America, un risultato non molto positivo per gli indiani.



SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: Le primitive forme di intelligenza artificiale che abbiamo già si sono dimostrate molto utili, ma penso che lo sviluppo di un'intelligenza artificiale completa potrebbe mettere fine alla razza umana.



SULLA MORTE: Vivo con la prospettiva di una morte prematura da 49 anni, non ho paura della morte, ma non ho fretta di morire, ci sono tante cose che voglio fare prima.