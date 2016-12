Grecia, Ue:"Soluzione in settimana"

Si intensificano i colloqui per risolvere la crisi greca, in vista della scadenza del 5 giugno. Oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel incontrerà il presidente francese Francois Hollande e il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Junker a Berlino. Il commissario Ue Guenther Oettinger non esclude che una soluzione possa giungere in settimana. Il premier greco Tsipras: "L' Europa è a un bivio, decida la politica e non istituzioni non elette".