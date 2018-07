Grecia, si aggrava il bilancio degli incendi: 81 morti, si cercano altri disperi

Intanto, procede a rilento il riconoscimento delle vittime, a causa delle tragiche condizioni in cui sono stati trovati i cadaveri.



Fonti: "Mati è stata la capitale dell'abusivismo" - Mati, divorata dalla fiamme degli incendi in Grecia, è "la capitale dell'abusivismo. Nel corso degli anni i governi hanno condonato l'edificazione di abitazioni senza regole". Lo riferiscono all'Ansa fonti vicine al governo di Atene. "La ricostruzione sarà difficile, in ogni caso il governo sta valutando di varare un piano regolatore", proseguono. Nella cittadina, "è stato permesso a tutti di costruire ovunque, anche sulla spiaggia, in spregio a ogni regolamento e legge del Paese", aggiungono le fonti.