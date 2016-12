Grecia, assalto a colpi di molotov a campo profughi: un ferito

Anche due operatori umanitari che lavorano tra i profughi sono stati feriti nel campo di Souda a Chios, che ospita circa 4.000 rifugiati. L'Unhcr, che lo gestisce, fa sapere che fra i tendoni distrutti dai teppisti, che hanno lanciato i loro oggetti contundenti dal muro che circonda il campo, ve ne era uno da 50 posti.



"I volontari hanno cercato di sopperire erigendo una piccola tendopoli fuori da Souda e hanno rivolto un appello alla polizia perché sorvegli la zona. Roland Schoenbauer, operatore dell'Unhcr ha detto alla Bbc che, malgrado ciò, "non tutti migranti avranno un posto asciutto dove trascorrere la notte" per il pericolo di nuovi scorribande.



Secondo i media greci, dietro l'attacco c'è l'estrema destra greca, e l'episodio viene messo in relazione con un episodio in cui sono coinvolti quattro migranti (pare tre algerini e un iraniano), che giovedì avrebbero svaligiato un negozio di fuochi d'artificio e lanciato petardi in giro per l'isola. Si tratterebbe quindi di una rappresaglia.