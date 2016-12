Governo tedesco ai cittadini: "Fate scorte di cibo e acqua"

Il governo tedesco si appresta a varare un documento di 69 pagine con cui invita i cittadini a mettere in dispensa cibo e acqua, almeno due litri a testa per cinque giorni, per fronteggiare al meglio una eventuale catastrofe di qualunque genere. Lo rivela la "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Nel testo, comunque, si premette che "un attacco contro il territorio tedesco è attualmente improbabile" anche se una "minaccia grave" non può essere esclusa.