Google risponde a Trump: "Il motore di ricerca non è politicizzato"

I risultati delle ricerche di Google "non sono usati per fissare un'agenda politica e non hanno pregiudizi nei confronti di nessuna ideologia politica". Lo ha dichiarato un portavoce di Google replicando all'attacco di Donald Trump. Il presidente americano ha infatti accusato il motore di ricerca di essere "truccato", affermando che i risultati delle ricerche con le parole "Trump News" mostrano solo notizie dei media che diffondono bufale.