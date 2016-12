Germania, assalto a colpi di machete: un morto 1 di 7 Twitter Twitter Germania, assalto a colpi di machete: un morto 2 di 7 Twitter Twitter Germania, assalto a colpi di machete: un morto 3 di 7 Twitter Twitter Germania, assalto a colpi di machete: un morto 4 di 7 Twitter Twitter Germania, assalto a colpi di machete: un morto 5 di 7 Twitter Twitter Germania, assalto a colpi di machete: un morto 6 di 7 Twitter Twitter Germania, assalto a colpi di machete: un morto 7 di 7 Twitter Twitter Germania, assalto a colpi di machete: un morto leggi dopo slideshow ingrandisci

Il killer si era innamorato della vittima - Secondo un quotidiano locale, il killer e la donna lavoravano nello stesso ristorante turco di kebab e lui, secondo quanto racconta un testimone, si era innamorato di lei.



Fermato dal figlio del proprietario del ristorante - Secondo la Bild, uno dei feriti sarebbe il figlio di uno dei proprietari del negozio di kebab, Fatih D. di 22 anni, che a un certo punto, mentre il killer continuava a camminare per strada brandendo il machete, lo ha investito con una Bmw. Secondo la Bild, è grazie a Fatih D. che il killer non ha ferito altre persone con il machete.



Il collega-testimone. "Lui era un tipo amichevole" - "Ha corso per il ristorante con la mannaia", racconta alla Stuttgarter Zeitung un collega 20enne dei due, Mohammad Alhelo, spiegando che lui si trovava a un distributore automatico, quando l'uomo ha afferrato il coltello e ha cominciato a colpire. "Ho avuto paura e sono fuggito", ha proseguito il ragazzo, spiegando che l'assalitore era un tipo amichevole, che era arrivato da un anno o un anno e mezzo dalla Siria in Germania da solo.



La polizia: "Nessun elemento su terrorismo" - Nessun elemento fa pensare a collegamenti con il terrorismo per l'aggressione a Reutlingen. E' quanto riferisce la polizia tedesca secondo quanto riportano i media tedeschi. L'uomo ha agito da solo.