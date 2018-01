Germania, giubbotti pieni di sabbia per i bambini iperattivi a scuola: è polemica

Sta suscitando molte polemiche l'idea, adottata già da 200 scuole in Germania , di far indossare giubbotti pieni di sabbia a bambini iperattivi . Lo riportano i media tedeschi. I promotori dell'insolita misura, adottata per la prima volta dalla scuola Grumbrechtstrasse nel distretto di Amburgo , sostengono di aver notato un miglioramento nei ragazzi affetti dall' Adhd , il disturbo da deficit di attenzione e iperattività.

I genitori: "Una tortura" - Secondo le scuole che li stanno gia' usando sono un modo "più delicato e meno complicato" di affrontare un fenomeno in aumento in Germania. Ma diversi genitori hanno manifestato la loro preoccupazione sui social media definendola una "tortura". I gilet imbottiti pesano possono arrivare a pesare fino a 6 chili e costano tra 140 e i 170 euro.



I bambini li indossano spontaneamente - "I bambini adorano indossare i giubbotti e nessuno li costringe a indossarli", ha spiegato Gerhild de Wall, capo dell'unità per l'inclusione della scuola che ha lanciato l'idea dopo un viaggio negli Stati Uniti dove indumenti simili vengono utilizzati per bambini affetti da autismo.