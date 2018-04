7 aprile 2018 21:00 Germania, furgone sulla folla a Munster: 3 morti e 20 feriti | Tra le vittime anche il conducente suicida Il veicolo è piombato sui tavolini di un bar allʼaperto, nella zona turistica nel centro della città vecchia

Paura in Germania. Un furgone è piombato sulla folla in un'area pedonale a Munster, nel nord-ovest del Paese. Il bilancio è di due morti e almeno 20 feriti, di cui 6 in condizioni gravi. Il conducente, un cittadino tedesco, si è poi tolto la vita, sparandosi all'interno del mezzo. Il van ha colpito i tavolini di un ristorante all'aperto nella zona turistica nel centro della città vecchia. Le due vittime lavoravano nel ristorante.

La polizia ha subito invitato la popolazione, via Twitter, ad allontanarsi dalla zona. E' in corso una grande operazione di polizia con parte della città vecchia blindata.



L'uomo che ha lanciato il mezzo sulla folla si è poi suicidato a colpi di arma da fuoco all'interno dello stesso furgoncino. Lo ha reso noto la polizia.



Si temono ordigni all'interno del furgone - Gli inquirenti temono che il van possa contenere ordigni esplosivi. Lo riferisce l'emittente Ntv. "Siamo impegnati sul luogo con tutte le forze di cui siamo a disposizione", così la polizia di Munster. "La situazione è ancora poco chiara", spiegano gli agenti.



Media: "Conducente è un tedesco con problemi psichici" - Secondo alcuni media l'autista del furgone era un tedesco, di 49 anni, con problemi psichici. Non ci sarebbero elementi riconducibili al terrorismo. Lo ha confermato il ministro dell'Interno del Nord Reno-Vestfalia, Herbert Reul, che ha sottolineato che le indagini sono all'inizio ma "al momento niente fa pensare che ci sia alcun legame con ambienti islamisti". Ma ha aggiunto: "Stiamo indagando in tutte le direzioni".

Un anno fa l'attacco a Stoccolma - Sempre il 7 aprile, esattamente un anno fa, si verificò a Stoccolma un attentato terroristico molto simile a quello avvenuto a Munster. Allora un furgone piombò nell'area pedonale della capitale svedese uccidendo 5 persone. Potrebbe essere solo una triste coincidenza, ma gli investigatori tedeschi stanno valutando la possibile connessione tra i due episodi.