Germania, figli nati da scappatella: le donne dovranno rivelare il nome del padre biologico

In Germania le donne potrebbero essere presto costrette per legge a confessare ai mariti, che contestano la loro paternità, il nome del genitore di un bambino nato da una relazione extraconiugale in modo tale che partecipi alle spese di mantenimento. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia tedesco.

Secondo il disegno di legge, un uomo che contesti la sua paternità potrà costringere la partner a svelare il nome di o degli amanti frequentati al momento del concepimento di un bambino per stabilire chi è il padre biologico.



"Vogliamo garantire i diritti e i mezzi di ricorso legali ai 'falsi padri'", ha spiegato il ministro Heiko Mass. "La madre può mantenere il

silenzio solo in caso di ragioni molto serie per non identificare il padre biologico".



I mariti traditi potranno, secondo il testo, richiedere un rimborso delle spese di mantenimento del bambino al genitore biologico per un periodo di due anni.