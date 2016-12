25 luglio 2016 21:56 Germania, bomba in Baviera: morto lʼattentatore, era un rifugiato siriano. Isis rivendica Lʼuomo stava per essere espulso in Bulgaria, lʼultimo ordine di estradizione risale al 13 luglio. Quindici i feriti, 4 gravi. Il ministro dellʼInterno: "Non escluso terrorismo né personalità labile"

E' di un morto e 15 feriti, di cui 4 gravi, il bilancio di un attentato compiuto ad Ansbach, in Germania. La vittima è l'attentatore, un rifugiato siriano con problemi psichici a cui non era stato concesso l'asilo. Si chiamerebbe Mohammed Delel e, secondo le autorità, stava per essere estradato in Bulgaria. Il 27enne voleva far esplodere l'ordigno nei pressi di un concerto ma lo scoppio è avvenuto in un luogo vicino. L'Isis rivendica l'attentato.



"Non escluso terrorismo né personalità labile" - "Le indagini sono allo stadio iniziale. Al momento non è da escludere né un legame con il terrorismo internazionale dell'Isis, né una particolare labilità della personalità dell'attentatore", ha detto il ministro dell'Interno tedesco Thomas de Maizière. Secondo il quotidiano berlinese Tagesspiegel, per gli investigatori non è ancora chiaro se il rifugiato volesse farsi esplodere o innescare l'esplosivo con un dispositivo a distanza, forse collegato un telefono cellulare che aveva.



L'attentatore - La richiesta di asilo presentata più volte dall'uomo era stata sempre respinta. L'ultima volta circa un anno fa. Da allora il 27enne aveva vissuto comunque in Germania anche se era stata già disposto il suo trasferimento forzato in Bulgaria. L'ultimo ordine di estradizione era arrivato il 13 luglio. La prima notifica risale invece al 22 dicembre 2014.