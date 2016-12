Germania, Angela Merkel anti burqa: "E' un ostacolo all'integrazione, sono d'accordo a un divieto parziale"

18 agosto 2016 21:34 Germania, Angela Merkel anti burqa: "Eʼ un ostacolo allʼintegrazione, sono dʼaccordo a un divieto parziale" Il dibattito si accende anche in Austria, con i conservatori che ne chiedono il divieto: "Eʼ il simbolo di una contro-società"

Per Angela Merkel "il burqa è un'ostacolo all'integrazione". "Dal mio punto di vista, in Germania una donna completamente velata ha poche possibilità di integrarsi", ha sottolineato la cancelliera. "E' una questione politica e giuridica per la cui soluzione del ministro dell'Interno Thomas de Maizère ha il mio pieno sostegno". Il divieto non sarebbe totale ma riguarderebbe gli uffici pubblici, le manifestazioni e la guida di auto.

Il dibattito sul burqa si è acceso recentemente nella Cdu-Csu, il partito cristiano democratico di Angela Merkel, proprio a ridosso delle elezioni. I ministri dell'Interno regionali lavorano a una posizione comune, che dovrebbe essere presentata venerdì.



La cancelliera aveva tenuto comunque a sottolineare che "i migranti non portano il terrorismo"; respingendo così il binomio profugo-jihadista attorno a cui sta ruotando tutto il dibattito politico sulle misure di sicurezza da prendere in Germania, dopo i quattro attacchi compiuti da stranieri a luglio.



Contro il terrore serve "più personale e più possibilità d'intervento", aveva quindi precisato Merkel in linea con il pacchetto-sicurezza presentato la settimana scorsa dal ministro dell'Interno Thomas de Maizère, annunciando fra l'altro assunzioni di migliaia di poliziotti e altre forze di sicurezza, espulsioni accelerate per i profughi pericolosi e maggiore videosorveglianza.