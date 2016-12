Gb, si fa fecondare l'ovulo della figlia sterile e partorisce suo nipote

Questa è la storia di una giovane donna coraggiosa - Jessica - e del grande gesto d'amore di sua madre Julie . All'età di 18 anni, la ragazza ha scoperto di avere un cancro che è riuscita a combattere e sconfiggere in tre anni. Il prezzo da pagare, però, è stato alto: la chemioterapia e l'intervento l'hanno resa sterile . Nonostante ciò, il suo grande sogno di diventare madre non si è infranto.

Prima di iniziare le cure la ragazza aveva scelto di congelare i suoi ovuli per non precludersi la possibilità di diventare madre. A maggio uno di questi è stato impiantato nell'utero della madre 45enne, che aveva deciso di sottoporsi a una serie di controlli medici per verificare la sua possibilità di portare in grembo il figlio di Jessica. "Credo che ogni madre avrebbe fatto la stessa cosa al mio posto, è stato un onore dare la vita al figlio di Jessica e suo marito Rees", così ha dichiarato la neononna Julie.



Circa dieci giorni fa è nato, infatti, il piccolo Jack, davanti agli occhi di sua madre presente in sala parto. "Mia madre è la donna più coraggiosa che io conosca - ha raccontato Jessica - La amo infinitamente per aver permesso a mio figlio di nascere. E' il più bel regalo di Natale".