Gb: sciopero prof a Oxford, studenti rivogliono i soldi delle rette

Lezioni sospese negli atenei in Gran Bretagna per uno storico sciopero dei docenti contro una riforma pensionistica. Sono 14 giorni totali di astensione dal lavoro proclamati in 64 diverse università. Ma la protesta non piace soprattutto agli studenti, dal momento che pagano rette annuali fino anche a 10mila euro. Per questo in 67mila hanno firmato una petizione per chiedere la restituzione dei soldi.