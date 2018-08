Gb, nano 18enne espulso dal corso di cucina perché "pericoloso": Gordon Ramsay gli offre un posto

Eʼ alto poco più di un metro Gb, 18enne affetto da nanismo espulso da un corso di cucina del college: "Eʼ pericoloso"

Il sogno di Louis Makepeace era diventare uno chef, ma per l'istituto in cui si è iscritto "la sua presenza metterebbe in pericolo gli altri studenti che potrebbero inciampare in lui"