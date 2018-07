Gb, morta la donna avvelenata da agente nervino

La coppia britannica si era sentita male il 30 giugno e inizialmente si era pensato agli effetti di droga tagliata male. Solo il giorno dopo era scattato l'allarme, poi confermato dalle analisi in base alle quali è risultato che Dawn e Charlie erano venuti in realtà in contatto con una qualche traccia di Novichok: lo stesso tipo di agente nervino, concepito nei laboratori militari sovietici una trentina di anni fa, usato a marzo secondo la polizia e gli esperti del Regno contro Skripal e sua figlia, nel frattempo "miracolosamente" guariti.



Un epilogo che non si è ripetuto per la 44enne britannica, morta dopo giorni di agonia nello stesso ospedale in cui resta ricoverato in condizioni definite critiche il suo partner.



In vista nuove sanzioni contro la Russia? - Il dossier Novichok diventa insomma un caso di omicidio, come conferma il fascicolo aperto in queste ore dagli investigatori dell'antiterrorismo e della Wiltshire Police, la polizia di contea. Mentre la premier Theresa May si dice "inorridita e scioccata" per la morte della donna, evocando un'accelerazione delle indagini per scoprire "gli assassini" e lasciando presagire una possibile ulteriore escalation dello scontro diplomatico con Mosca: già sfociato nei mesi scorsi, sull'onda del caso Skripal, in una raffica senza precedenti d'espulsioni e sanzioni incrociate, fra accuse e controaccuse roventi.



Coppia intossicata da "oggetto misterioso" - Le indagini su come la coppia di Amesbury sia stata intossicata dal nervino appaiono in realtà ancora in alto mare. La polizia sta cercando una fiala o un altro tipo di oggetto o contenitore abbandonato in pubblico dopo l'attacco di marzo con cui Charlie e Dawn, estranei a qualsiasi trama spionistica, sarebbero venuti in contatto solo per caso.



Mosca respinge qualsiasi accusa - Mosca continua intanto a respingere qualsiasi accusa, dicendosi estranea all'intera vicenda e definendo "grottesca" l'idea di aver potuto architettare alcun attacco chimico in suolo straniero con tutte le luci puntate sulla vetrina dei campionati del mondo di calcio di Russia 2018 e ritorcendo i sospetti proprio sugli apparati britannici e intimando al governo May di "smetterla con gli intrighi".