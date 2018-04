Gb, lanciata la campagna per un secondo referendum sulla Brexit

E' stata lanciata a Londra la campagna per un secondo referendum sulla Brexit. L'iniziativa è stata appoggiata da politici, leader del business britannico e celebrità. Il promotore Andrew Adonis, ex uomo di governo laburista, ha spiegato che l'obiettivo è "un nuovo voto popolare sul risultato dei negoziati fra il governo di Theresa May e Bruxelles". Voto che se fosse negativo dovrebbe sancire, a suo dire, "un ripensamento sulla permanenza nell'Ue".