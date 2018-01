Il tema immigrazione tiene banco non solo in Italia ma anche in Gran Bretagna. Un video diffuso sui social network sta accendendo il dibattito. Un ragazzo sulla metro viene aggredito verbalmente solo per il fatto di non essere inglese. Gli altri passeggeri lo difendono e la polizia ha anche aperto un'indagine. Ma sui social non sono tutti schierati contro l'aggressione razzista, qualcuno difende la posizione dell'uomo dicendo che non è nemmeno chiaro il motivo che ha acceso questa discussione. Anche la nazionalità del ragazzo è argomento di discussione, in alcuni gruppi social si dice che sia un italiano. Notizia che però non è stata confermata da nessuna parte.