Gb, fuori dalle scuole le espressioni "a.C e d.C": offendevano i non cristiani

Le scuole britanniche stanno evitando di usare espressioni come "avanti Cristo" e "dopo Cristo" per non offendere gli studenti di altre religioni. I consueti indicatori temporali verranno rimpiazzati da "era comune" e "prima dell'era comune" . Diversi istituti scolastici hanno già adottato questa politica mentre altri stanno valutando se adottarla. Contrastanti le reazioni nella comunità cattolica .

Se da un lato il Consiglio per l'educazione religiosa è stato tra i primi a promuovere la rimozione delle espressioni a.C e d.C, altri hanno visto in questa scelta la "fine della correttezza politica". Per l'ex arcivescovo di Canterbury, Lord Carey, si tratta di una "grande vergogna".

I rappresentanti delle comunità musulmane ed ebraiche hanno detto invece che non si sentivano offesi dai due termini.



Intanto si moltiplicano i programmi delle scuole britanniche in cui appare questa scritta: "Sono stati introdotti 'era comune' e 'prima dell'era comune' per mostrare sensibilità verso coloro che non sono cristiani".