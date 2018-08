Gb, ergastolo al ventenne che voleva decapitare Theresa May

E' stato condannato all'ergastolo il ventenne londinese di fede islamica accusato d'aver pianificato di uccidere la premier Theresa May. Lo riferisce la Bbc. Il giovane Naaimur Zakariyah Rahman, simpatizzante dell'Isis, aveva progettato un attentato suicida contro la premier britannica con l'idea di far esplodere una bomba artigianale davanti a Downing Street per poi cercare d'accoltellare la May e forse decapitarla.