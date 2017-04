Gb, caccia all'ultima di quattro banconote da 5 pound: vale 50mila sterline

Dopo due settimane di lavoro su ogni pezzo per poi metterli in circolazione, i quattro esemplari fortunati sono stati distribuiti in Inghilterra, Irlanda del Nord , Scozia e Galles . Tre delle quattro banconote sono state ora trovate: una è stata scoperta da una donna anziana al Bar Charlie a Enniskillen, un'altra a Edimburgo mentre la terza in un bar a Blackwood, nel sud del Galles. Una di queste tre è stata donata alla galleria scozzese che ha contribuito alla loro creazione, con la speranza che il valore di questa opera d'arte nascosta venga reinvestito per aiutare i bambini piccoli . Manca qundi una banconota: alcuni scommettitori si sono fatti avanti sostenendo di aver scoperto indizi nascosti, come il commercialista 39enne Richard Read che ha trovato una banconota con la frase: " Cerca il numero di serie AL22171910 ". Invece di trovare citazioni classiche da parte dell'autrice, alcuni cittadini alla ricerca dell'ultimo tassello della collezione si sono imbattuti in indizi e scritte diverse. Tuttavia, il micro incisore di Birmingham Graham Short che ha ideato la sfida originale ha negato che questa nuova mossa abbia qualcosa a che fare con lui. “Sembra che qualcuno abbia deciso di seguire le orme di Graham, forse hanno creato una nuova sfida partendo dalla stessa idea?", ipotizza il portavoce di Mr. Short. Per verificare il valore della banconota, basta strofinare il dito sulla scritta vicino al Big Ben d'oro e appare un ritratto di Jane Austen. Un altro modo per scoprire se si possiede una delle "banconote di Jane Austen" è quello di guardare il numero di serie , che va da AM32 88.551 a AM32 88554.

Di seguito le citazioni e il numero di serie delle quattro banconote fortunate:

“If I loved you less, I might be able to talk about it more.” - Emma - Serial number: AM32 885551

“To be fond of dancing was a certain step towards falling in love.” - Pride and Prejudice - Serial number: AM32 885552

“A large income is the best recipe for happiness I ever heard of.” - Mansfield Park - Serial number: AM32 885553

“I hope I never ridicule what is wise or good.” - Pride and Prejudice - Serial number: AM32 885554