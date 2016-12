Gb, aereo precipita: 4 morti. Velivolo apparteneva a famiglia Bin Laden

Un piccolo aereo privato, decollato da Malpensa, è precipitato in un parcheggio : morti il pilota e i tre passeggeri. E' successo nell'Hampshire , sud dell'Inghilterra. Il velivolo stava cercando di atterrare all'aeroporto di Blackbushe ma, per ragioni ancora da chiarire, è caduto sull'area di sosta distruggendo alcune automobili parcheggiate. Il velivolo apparteneva alla famiglia di Osama Bin Laden. A bordo la matrigna e la sorella di Osama.

Il Phenom 300 apparteneva alla Salem Aviation di Gedda, controllata dalla famiglia dell'ex leader di Al Qaeda, Osama Bin Laden. Lo riferisce il Mail on line. L'incidente non viene trattato come un caso di terrorismo.