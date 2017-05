"Voglio garantire l'unità della nazione", ha detto Emmanuel Macron dal suo quartier generale in una dichiarazione in cui è apparso emozionato e solenne nel tono utilizzato.



Macron ha assicurato ai francesi nel suo primo discorso dopo l'elezione alla presidenza di avere bene inteso "la collera, l'ansia, i dubbi" della gente. "E mia responsabilità darvi ascolto", ha detto. "E' mia responsabilità di ascoltare tutti i francesi", compresi i sostenitori della sua avversaria al ballottaggio la candidata del Front National Marine Le Pen, a cui Macron ha inviato "un saluto repubblicano".



In prima fila contro terrorismo - "Difenderò la Francia, i suoi interessi vitali, la sua immagine, il suo messaggio, mi impegno davanti a voi. Difenderò l'Europa, la comunità di destini che si sono dati i popoli del nostro continente, la nostra civilizzazione è in gioco, la nostra maniera di vivere e di essere liberi, di portare avanti i nostri valori e le nostre speranze (...)", ha detto Emmanuel Macron nel suo primo discorso un'ora dopo la chiusura delle urne che gli hanno dato la vittoria alle presidenziali. Poi ha aggiunto che "la Francia sarà in prima fila nella lotta al terrorismo sul suo suolo e sullo scenario internazionale".