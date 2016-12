Francia, la rabbia dei tassisti contro Uber Anche Courtney Love coinvolta negli scontri

Tensioni in diverse città francesi a causa della protesta dei tassisti contro UberPop. In totale, sono stati circa 2800 gli autisti scesi in strada per protestare nei confronti della app con servizi di auto con conducente. Le manifestazioni sono sfociate in violenza, ad esempio a Parigi e Marsiglia; nella capitale bloccato l'accesso agli aeroporti e intervento della polizia in assetto antisommossa.