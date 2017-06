11 giugno 2017 21:29 Francia, elezioni legislative: il partito di Macron trionfa con il 32,6% | Record negativo di affluenza En Marche! conquista 415-445 seggi su 557 nellʼAssemblea nazionale. Allerta sicurezza al top con 50mila agenti schierati

A quasi un mese dalla sua elezione, il presidente Emmanuel Macron incassa la fiducia dei francesi al primo turno delle elezioni legislative: con il 32,6% dei voti, secondo le prime proiezioni, il movimento "La République en Marche!" primeggia ottenendo fra i 415 e i 445 seggi. Crolla rispetto ai risultati delle presidenziali, ma tiene a confronto con le legislative 2012, il Front National, a cui andrebbero tra gli 1-4 seggi.

Al secondo posto figurano i Républicains che a livello nazionale ottengono il 20,9% (che al secondo turno potrebbero trasformarsi in 80-100 seggi). A seguire il Front National con il 13,1% (1-4 seggi), la France Insoumise (sinistra radicale) di Mélenchon con l'11% (10-20 seggi) e il partito socialista, protagonista di un autentico tracollo, con il 9% (30-40).

Affluenza alle urne decisiva: astensione record al 50% - La stima sull'affluenza conferma inoltre l'astensione record al 50,5%. Battuto il precedente primato del 42,8%, registrato in occasione del medesimo appuntamento elettorale del 2012.



Marine Le Pen al 45% nel suo seggio - Marine Le Pen, nella circoscrizione del nord in cui ha fallito due volte l'elezione in passato, ha ottenuto al primo turno il 45% dei voti. Il risultato la porta quindi ad affrontare in posizione di forza il ballottaggio contro l'avversaria di En Marche!, Anne Roquet, a cui sono andati il 20% dei voti.



Peggior risultato di sempre per il Partito socialista - Il Partito socialista ha realizzato il peggior risultato della sua storia e potrebbe ottenere soltanto fra 20 e 35 seggi all'Assemblea nazionale. Jean-Christophe Cambadelis, il segretario, ha ammesso la sconfitta "senza precedenti" e ha lamentato l'avvento di un Parlamento "quasi senza opposizione"



Come funziona il sistema elettorale francese - I circa 67mila seggi, aperti alle 8, hanno chiuso i battenti alle 20 nelle grandi città e alle 18 nelle altre località. Il secondo turno è previsto per il 18 giugno. Ognuno dei 577 collegi, in cui è diviso il territorio, elegge, con il sistema maggioritario, uno dei 577 deputati dell'Assemblea nazionale.



In ogni collegio vince quindi un solo candidato: ottiene il seggio chi al primo turno abbia raggiunto il 50% più uno dei voti, nel caso nessuno superi la soglia del 50% più uno vanno al ballottaggio tutti i candidati che abbiano ottenuto almeno il 12,5%.