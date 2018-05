Francia, detenuto radicalizzato evade dal carcere di Brest

Un detenuto francese radicalizzato è evaso dal carcere di Brest, nel nord della Francia. Si tratterebbe di Anthony Pondaven, 21 anni, considerato "pericoloso". Il giovane, condannato per reati comuni, era stato fatto uscire dalla cella per motivi medici. E' arrivato in ospedale sotto scorta ma, fingendo di doversi allacciare una scarpa, è riuscito a sottrarsi al controllo degli agenti ed è fuggito. Lo aspettava una Peugeot 306 con i complici a bordo.