Francia, 16mila manifestanti a Parigi contro la riforma del lavoro

Circa 16mila persone sono scese in strada a Parigi per protestare contro la riforma del lavoro voluta dal presidente francese Emmanuel Macron. Lo riferisce la prefettura, precisando che si tratta di un numero nettamente inferiore rispetto ai 55mila manifestanti annunciati dai sindacati nella capitale. Secondo questi ultimi, i decreti attuativi della "Loi Travail", che entreranno in vigore a fine settembre, presentano "rischi di dumping sociale". In tutta la Francia sono stati 132mila i manifestanti in piazza.