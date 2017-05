3 di 8 Web

Web

Manchester, la strage dei teenager: ecco le vittime

Saffie Rose Roussos, 8 anni, di Tarleton, in Lancashire, era la più giovane dei dispersi. E' stata identificata come seconda vittima dell'attentato al Manchester Arena. Era al concerto di Ariana Grande con la mamma Lisa (anche lei deceduta dopo essere arrivata in ospedale incosciente) e la sorella 20enne Ahslee Bromwich (tuttora ricoverata in una struttura sanitaria). Per la piccola si erano fin da subito diffusi appelli in Rete per il suo ritrovamento