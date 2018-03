Mamma pubblica foto del figlio 12enne nella bara: "Ecco gli effetti del bullismo"

Una foto shock, cruda, senza censure del figlio di soli 12 anni nella bara. E' l'immagine pubblicata su Facebook da Cheryl Hudson, una mamma del Mississippi, per mostrare a tutti "fino a dove può spingersi il bullismo". Suo figlio, Andrew Michael Leach, non ha retto alle continue prese in giro dei compagni sul suo orientamento sessuale e si è suicidato. "Stava combattendo una guerra interiore per la sua sessualità. Pensava di essere bisessuale, ma l'informazione si è diffusa a scuola ed è diventato vittima degli attacchi di un gruppo di bambini", racconta ai quotidiani locali. "Il mio cuore è spezzato - aggiunge - ma continuerò a fare prevenzione contro il bullismo. Vogliamo assicurarci che la voce di Andy sia ascoltata e che non sia morto invano".