Egitto, turista partorisce nel Mar Rosso: le foto fanno il giro del web

L'inizio della vita catturata per caso: è quanto accaduto a una cittadina egiziana mentre era affacciata dal balcone di una casa sul Mar Rosso a Dahab, cittadina sulla costa sud-orientale della penisola del Sinai. Una sequenza di foto spettacolari mostra uno speciale parto in acqua salata di quella che la stampa locale (che conferma la veridicità della notizia) indica come una turista russa accompagnata dal suo medico. Le immagini, postate su Facebook, mostrano il neonato appena partorito, ancora legato dal cordone ombelicale alla placenta, portato a riva fra le braccia del medico. C'era anche il papà e il fratellino ad attenderlo. Fotografata anche la mamma del piccolo che, a vedersi, sembra uscire dall'acqua dopo il parto tranquilla, come alla fine di un normalissimo bagno a mare. Gli scatti sono diventati virali.