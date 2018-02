Corea, lo sciatore Gus Kenworthy adotta un cane da macello

Il freestyler americano Gus Kenworthy, già protagonista dei giochi olimpici di Pyeongchang anche per il suo bacio al compagno di vita Matthew Wilkas trasmesso in diretta, a loro insaputa, dalla telecamera della Nbc, balza di nuovo agli onori della cronaca. Questa volta per sostenere la campagna contro l'abitudine coreana di allevare cani da macello. Lo sportivo ha adottato uno di questi cuccioli, postando la foto su Instragram. La tradizione locale è ancora rispettata dagli anziani, mentre sta scomparendo tra i più giovani.