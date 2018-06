Florida, montagne russe deragliano: due passeggeri precipitano nel vuoto

Tanta paura nella notte al parco divertimenti Daytona Beach Boardwalk in Florida a causa del deragliamento delle montagne russe. Uno dei primi vagoni, infatti, è andato fuori dai binari sbalzando in avanti due passeggeri che sono precipitati nel vuoto per più di dieci metri. I due sono stati trasportati in ospedale e ricoverati in condizioni gravi.



E' stato richiesto l'intervento dei pompieri che dopo circa trenta minuti sono stati in grado di liberare il resto dei passeggeri ancora intrappolati. Sei persone, però, sono state portate in ospedale: alcune di loro erano rimaste appese a testa in giù per diverso tempo.



Il Daytona Beach Boardwalk era già stato al centro di alcune polemiche dopo la chiusura delle montagne russe, le stesse che sono deragliate, nel febbraio 2017. Un ispettore trovò numerosi problemi che furono, però, risolti.