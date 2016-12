Famiglia fugge dalla Siria ma deve lasciare il proprio cane: dopo un anno il ricongiungimento in Canada

I familiari di Fox avevano abbandonato in tutta fretta la Siria l'anno scorso quando un missile era caduto vicino alla loro abitazione. Impossibile sotto le bombe ottenere l'autorizzazione al trasporto del cane oltre confine. Raccolti gli effetti personali di prima necessità, avevano raggiunto Montreal, in Quebec.



Una volta trovata la serenità, il figlio più piccolo ha scritto all'associazione animalista una mail: "Ho lasciato la Siria all'improvviso con mia madre e mio fratello e abbiamo dovuto abbandonare il nostro bel cane, Fox, ad Aleppo, in Siria. L'abbiamo lasciato in una zona molto pericolosa chiamata El-Jadideh. Per favore aiutateci a portarlo qui a Montreal. Mamma continua a piangere perché è molto preoccupata per lui".



A quel punto i volontari di SPCA si sono attivati: hanno rintracciato Fox non lontano dalla sua vecchia abitazione e l'hanno portato fuori dalla Siria. Attraverso la Turchia, il Libano e infine la Germania, il cane ha potuto raggiungere il Canada e lì ha riabbracciato i suoi cari.