Falso allarme bomba sul volo Mauritius-Parigi: atterraggio d'emergenza in Kenya

La polizia: nessuna bomba - Non c'era nessuna bomba sull'aereo Air France in volo da Mauritius a Parigi. Lo ha confermato, chiedendo l'anonimato, un funzionario della polizia keniota che sta indagando sulla vicenda. "Non è stato trovato nessun esplosivo" all'interno della scatola, ha detto, precisando però che il timer montato sullo scatola "non è stato ancora analizzato".



L'ad di Air France: "Era un timer da cucina". L'oggetto trovato a bordo del volo, ha successivamente spiegato in una conferenza stampa l'amministratore delegato di Air France, Frederic Gagey, "non era esplosivo. Era fatto con un foglio di cartone e un timer, simile a quelli che si usano in cucina". Gagey sottolinea comunque che "non è una sciocchezza. E' un atto molto aggressivo nei nostri confronti. Un atto inaccettabile, se voleva essere uno scherzo è davvero di cattivo gusto: sono comportamenti che per me sono criminosi".



Tre aerei deviati dalla strage di Parigi - Sono tre gli aerei dell'Air France costretti a deviazioni o ad atterraggi d'emergenza nelle ultime settimane. Oltre a quello atterrato in Kenya per la presenza di un ordigno, due aerei in volo dagli Stati alla Francia erano stati deviati per un'allarme bomba il 18 novembre, a soli cinque giorni dalle stragi di Parigi. Su nessuno dei due fu poi trovato un ordigno.