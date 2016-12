Fallito colpo di Stato in Turchia, sospesi 7.850 agenti. Giallo sulla confessione del presunto capo golpista

Tra i militari arrestati, si contano 103 tra ammiragli e generali, secondo l'agenzia Anadolu. Gli alti ufficiali sono stati portati in tribunale per stabilire la convalida degli arresti effettuati nelle operazioni lanciate in tutto il Paese anche oggi all'alba. Inoltre sono stati spiccati circa 3.000 mandati d'arresto nei confronti di giudici e procuratori.



Media: "Ozturk confessa". Poi la smentita - L'agenzia statale turca Anadolu ha smentito una propria notizia, diffusa nel tardo pomeriggio, secondo cui l'ex capo dell'aviazione Akin Ozturk aveva confessato ai magistrati di aver preso parte alla pianificazione del fallito golpe in Turchia. "Il capo di stato maggiore Hulusi Akar è testimone del fatto che non ho partecipato al golpe. Non so chi l'abbia eseguito", avrebbe detto in realtà Ozturk.



Lo stratega del golpe in seno al partito di Erdogan - Lo stratega militare del golpe fallito in Turchia è stato il generale turco Mehmet Disli, fratello di Saban Disli, deputato e vice-leader del partito Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan. Lo riportano diversi media locali, secondo cui sarebbe stato lui - ora agli arresti - a dare il via libera alle operazioni del putsch. Il deputato Disli, alla quarta legislatura e incaricato del dipartimento economico, nelle scorse ore si era espresso pubblicamente contro il golpe.



Bilancio delle vittime sale a 312 - Sono almeno 312 i morti e 1.491 i feriti nel golpe fallito in Turchia. La cifra è stata aggiornata dal premier Binali Yildirim, secondo cui le vittime sono 145 civili, 60 poliziotti e 3 soldati. A queste, vanno aggiunti almeno 104 morti confermati in precedenza tra i militari golpisti.