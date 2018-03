Facebook, il Garante Ue per la privacy: "Problema per le elezioni europee" | Nuovo crollo in Borsa dei titoli social

Per Facebook bruciati nove miliardi di dollari in 48 ore. Il calo dei titoli Facebook di lunedì e martedì ha impoverito Zuckerberg, che in due sedute ha visto la sua fortuna scendere a 66 miliardi di dollari dai 75 miliardi di dollari di venerdì scorso.



"Il modo in cui funziona il sistema" di raccolta dei dati attraverso app, like, pagine fan e altri strumenti legati ai social network "è globale e non c'è frammentazione. In tutti i Paesi l'uso massicco dei dati e la mancanza di trasparenza" rappresentano un rischio e "non c'è un approccio nazionale", ha aggiunto Buttarelli, parlando nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles del rischio di un uso dei dati personali degli utenti per influenzare il voto dello scorso 4 marzo in Italia. "Non ho elementi per dire come questi dati siano usati nella pratica", ha chiarito il garante Ue.



Tajani a Zuckerberg: "Venga in Parlamento Ue a chiarire" - Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, che in un tweet ha "invitato Mark Zuckerberg a Bruxelles. Facebook chiarisca davanti ai rappresentanti di 500 milioni di europei che i dati personali non vengono utilizzati per manipolare la democrazia".



Indagine dell'Antitrust americana - Intanto la Federal Trade Commission, l'antitrust americana, avrebbe avviato un'indagine su Facebook sull'uso dei dati personali. L'indagine - riportano i media americani citando alcune fonti - riguarda i profili sui quali Cambridge Analytica è riuscita a mettere le mani e sulla possibilità che Facebook abbia in qualche modo favorito Cambridge nel ricevere i dati.



Facebook: "Siamo stati ingannati" - Facebook, dopo il crollo in Borsa, è interviene con una nuova dichiarazione. "L'intera società è indignata, siamo stati ingannati", si legge in una nota che assicura che Mark Zuckerberg e Sheryl Sandberg stanno lavorando per appurare i fatti e prendere le misure più adeguate. "Siamo impegnati a rafforzare le nostre policy per proteggere le informazioni personali e prenderemo qualunque iniziativa perché questo accada".