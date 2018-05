Esplosione nella Striscia Gaza, almeno 6 morti: Hamas accusa Israele

Sei membri dell'ala armata di Hamas sono morti nella Striscia di Gaza in un'esplosione. Lo ha reso noto il movimento islamista, che ha accusato Israele. Poco prima, un gruppo di palestinesi aveva violato la barriera di confine con Israele ed era entrato brevemente in territorio israeliano. Una portavoce militare israeliana ha detto di non essere a conoscenza dell'incidente.