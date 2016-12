Emergenza migranti, la soluzione del ministro Interno tedesco: portarli in Africa come deterrente

"I migranti salvati nel Mediterraneo devono essere riportati in Africa ". E' la proposta lanciata dal ministro dell'Interno tedesco, Thomas de Maiziere, secondo quanto riferito da un portavoce alla stampa locale. La misura stroncherebbe, secondo il ministro di Berlino , anche le organizzazioni di trafficanti di esseri umani. Critica l'opposizione che parla di uno scandalo umanitario e della fine del diritto d'asilo.

"Eliminare la prospettiva di raggiungere l'Europa potrebbe farli astenere dal rischiare la vita affrontando un viaggio pericoloso", ha spiegato.



Secondo la proposta di de Maiziere, i migranti, una volta riportati in Tunisia, Egitto o altri Paesi del Nord Africa, potrebbero avanzare all'Ue le loro richieste d'asilo che, se accettate, gli consentirebbero di essere trasferiti in Europa in modo sicuro.